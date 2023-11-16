الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الإحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين ويشتبك مع مسلحين فلسطينيين

اقتحام الضفة
اقتحام الضفة

اقتحمت نحو 70 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

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واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين.

وفي سياق متصل كشف إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، سبب انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة، مؤكدًا أن المولدات الرئيسية توقف إثر نفاد الوقود.

ووجه نداء استغاثة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة.

وأكد أن الاحتلال دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة، مناشدا بإعادة تشغيل ما تبقى منها، متابعا: “نرى تعنت من الاحتلال في التعامل مع المؤسسات الأممية، وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق”. 

مطالب بتأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة

وأشار إلى أنه أنه يجب العمل على تأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة، بعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في المشئات الصحية. 

ودخلت الحرب في غزة اليوم الـ41، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

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