الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تتواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لضمان سلامة المدنيين، وجددت دعوتها إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين، بحسب ما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وأكدت أنه “على إسرائيل تجنب قتل المدنيين”.

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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة  الفلسطينية أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وقد تم إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.

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