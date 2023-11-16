الحرب تشتعل على حدود لبنان وإسرائيل (فيديو)

ما يزال التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مستمرا مع تبادل للقصف من الجانبين، إضافة إلى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع كثيرة في جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي "ميس الجبل" و"ومحيبيب"، وأطراف "عيتا الشعب"، و"إحراج اللبونة" جنوبي الناقورة، ومنزل في بلدة كفر كلا، وذلك ردا على استهداف مقاتلين من حزب الله لسبعة مواقع للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، وذلك وفقا لما أعلنه حزب الله.

نشر الجيش الإسرائيلي بدوره فيديو لما قال إنها مهاجمة أهداف عدة، من بينها مواقع عسكرية يديرها مسلحون من حزب الله في الجنوب اللبناني.

حزب الله يعلن مصرع اثنين من عناصره

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، مصرع اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

ونعى "حزب الله"، بيان اليوم الخميس، اثنين من عناصره سقطا في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ليصل العدد الإجمالي إلى 73 عنصرا قتلوا منذ بدء طوفان الأقصى.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي علي ناصر الدين عباس، من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر علي نون أبو تراب، من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

بدء المرحلة التالية من الاقتحام البري في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس.

وتابع جالانت أن المرحلة التالية من العملية البرية ستشمل مناطق جديدة في قطاع غزة.