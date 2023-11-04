نشرة الحوادث| المشدد 15 عامًا لموظف بجامعة سوهاج..وسقوط طفل من الطابق العاشر بالعجوزة

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المشدد 15 عامًا لموظف بجامعة سوهاج:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة موظف في جامعة سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا، وردَّ المبلغ المالي وغرامة مساوية، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم، وإيهاب عبدالمنعم أبوسالم، وأمانة سر سيد بكر.

تعود أحداث الواقعة ما بين عامي 2015 حتى 2020 بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بصفته موظفًا عامًّا كونه من مأموري التحصيل، أمين خزينة كلية الطب البشري جامعة سوهاج، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغًا ماليًّا مقداره مليونين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون و15 قرشًا، والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه؛ بسبب وظيفته.

حصل المبلغ المذكور من بعض المتعاملين مع جهة عمله لسداد قيمة طوابع بريدية مستحقة لها ومبالغ أخرى محصلة لصالح تلك الجهة، دون أن يقوم بتوريدها لحساب جهة عمله ببنك القاهرة واحتسبها لنفسه لإضافتها إلى ملكه.

لا شبهة جنائية في سقوط طفل من الطابق العاشر بالعجوزة:



تواصل النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع طفل في عقده الأول إثر سقوطه من الطابق العاشر في منطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحقيقات، أن الطفل في عقده الأول، مصاب بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وسقط من عقار، أثناء اللهو في "البلكونة"، مما أسفر عن مصرعه، ولا يوجد شبهة جنائية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من علو بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبيَّنَ سقوط طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من شرفة شقته بالطابق العاشر، بعدما اختل توازنه خلال اللهو، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حبس شخص 4أيام بتهمة التحريض على إنهاء حياة زوجته بالجيزة:

أمرت النيابة الكلية بالجيزة، اليوم، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على إنهاء زوجته ليرثها كونه الوريث الوحيد لها بالجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة- لغسله أموال حصيلة استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها، بالاتفاق مع آخر "توفى" نظير حصوله على مبلغ مالى.

حاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، إذْ قدر المبلغ بـ15 مليون جنيه.

في حالة تحلل.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة بشبين القناطر:

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها فى بحر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة فى حالة تحلل الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتكشف الجهود لكشف هوية الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق.



كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية فى مياه بحر شبين بدائرة المركز.

علي الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدى جاكت وبنطلون قماش والجثة فى حالة تحلل مبدئى وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر مجضر بالواقعة، وجارٍ الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.



قرار بشأن إعادة محاكمة متهم في قضية القاعدة:



قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، حجز محاكمة متهم، فى الحكم الصادر ضده غيابيًّا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي لجلسة 20 فبراير للحكم.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.