نشرة التوك شو.. قنبلة غزة النووية وأزمة بيومي فراد ومحمد سلام

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قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس.

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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لقد أخطأ أعداؤنا في حقّنا، قائلا: "الإسرائيليين يقاتلون الآن جنبًا إلى جنب".

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نتنياهو: عودة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، أن وزراء الخارجية العرب أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي أمس السبت في العاصمة الأردنية عمّان

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محلل فلسطيني: وزراء الخارجية العرب أبلغوا بلينكن رسالة مهمة بخصوص غزة



أكد جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي وجرائمه ينتج عنه 10 آلاف شهيد فلسطيني وإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والجرحى بجانب من هم تحت الركام في قطاع غزة

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محلل فلسطيني: تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة يشير لاستمرار الحرب على غزة





شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على وزير التراث الإسرائيلي، بعد اقترحه إبادة غزة بالقنابل النووية، قائلا: “ وزير إرهابي متطرف”

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أحمد موسى يفتح النار على وزير التراث الإسرائيلي: إرهابي متطرف (فيديو)



طالب طارق الشناوي، الناقد الفني، نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة

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"الشناوي" يطالب نقابة الممثلين بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد و محمد سلام



قال الإعلامي تامر أمين إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها مطامع تاريخية بشأن الاستيلاء على وإقامة دولة من النيل للفرات.

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تامر أمين يكشف بالوثائق مخطط إسرائيل لبناء دولة من النيل للفرات (فيديو)



قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي لـ الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم استلام ٢٥ شاحنة مساعدات إنسانية اليوم من مصر، لكن لا تلبي هذه المساعدات الاحتياجات المتزايدة للقطاع.

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تضغط بكل قوة؛ لإدخال الوقود إلى غزة، والهدف الأكبر لها، هو وقف إطلاق النار”.

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مستعدون لاستقبال كل الجرحى.. لميس الحديدي: مصر ستبقى السند والظهر للفلسطينيين (فيديو)



دافع الإعلامى عمرو أديب عن الفنان بيومي فؤاد، بعد الهجوم الذي تعرض له عقب انتقاده لموقف زميله محمد سلام الذي اعتذار عن عدم المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، بموسم الرياض بالسعودية، بسبب الأحداث التي تشهدها غزة

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عمرو أديب مدافعا عن بيومي فؤاد: لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا معاه كدا

