اليونيسيف: أطفال غزة يتعرضون لجحيم وكابوس (فيديو)

قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، إنه لا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة وعودة الهدوء للقطاع، ومن أجل ذلك لا بد من التحدث إلى الكثير من الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم منظمة اليونيسيف خلال مداخلة عبر سكايب من جنيف على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، أن الموقف الراهن بشأن الأطفال في غزة مرعب للغاية، معقبا: "إنه جحيم وكابوس بالنسبة للأطفال الذين وصل عدد القتلى منهم بالآلاف.

ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في غزة جرائم حرب

وأكد أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني في غزة وما يحدث في حق الأطفال هو جرائم حرب تستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة وتحركا عاجلا من كل الأطراف الدولية الفاعلة لوقف القتل.

وتابع: “يونيسيف عملت في فلسطين للكثير من السنوات وتعاونت مع كل المؤسسات، ومنذ السابع من أكتوبر وفرنا الكثير من المساعدات الإنسانية والطبية، لكن التحديات الراهنة في البداية هي توفير الأمن والسلامة للأطفال، فهم لا يشعرون بالأمن حتى في المستشفيات”.

وعلق الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، على كثرة أجسام الشهداء أسفل الركام والمنازل المحطمة في قطاع غزة، مشددًا على أن الوضع في غزة كارثة صحية وعدد المتوفين من النساء والأطفال في فترة قصيرة هم الأكبر عددًا، بجانب الكثير من المفقودين تحت ركام البيوت المقصوفة.



وكشف عن اتصالهم المباشر مع الأطباء والحكومات الأوروبية، وذلك حسبما جاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

وأشار الدكتور فؤاد عودة، إلى أن 75% من ضحايا القصف في غزة أطفال ونساء، مشددًا على أن هناك معاناة صحية كبيرة يواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مفيدًا بأن أغلب المستشفيات توقفت عن العمل لعدم وجود وقود ولا أطباء متخصصين والعمليات تجرى بدون تخدير ولا مواد أساسية للعمليات، معقبًا: “مفيش دم ولا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مصابي السكر والقلب والكلى”.

وأضاف أن هناك أكثر من 50 ألف من النساء الحوامل فقدوا أطفالهن قبل استكمال التسع اشهر ويسقط الحمل ما بين شهور الخامس والسادس والسابع من الخوف والرعب.