عالم أزهري يكشف سر علاقة البقراة الحمراء بحرب غزة (فيديو)

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، علاقة البقرة الحمراء بحرب غزة التي يشنها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال “رضا” خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن عقيدة اليهود تقول إن هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل مرتبط بوجود بقرة أو مجموعة بقر لهم صفات معينة مثل اللون الأحمر الخالص وأنها لا تحرث الأرض ولا تسقي الزرع كالتي ذكرت في القرآن.

5 بقرات حمراء اللون معدلة وراثيا آتية من تكساس

وأوضح العالم الأزهري أن اليهود نقلوا 5 بقرات حمراء اللون معدلة وراثيا آتية من تكساس الأمريكية، تمهيدا لذبحهم وتلطيخ التراب بدمها لتكون علامتهم المنتظرة.

وتابع: جاء موعد حدده الكنيست لهجوم المستوطنين على المسجد الأقصى لتنفيذ عمليتهم، حتى بدأت عملية طوفان الأقصى التي قال الله عنها في كتابه الكريم : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».

واستهدف "الاحتلال الإسرائيلي"، مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة، تسبب في أضرار كبيرة، وإصابات خطيرة، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت.

وأكد الهلال الأحمر، أن 21 شخصًا من النازحين أصيبوا إثر استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنها تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

فلسطين تُعلن حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة "أشرف القدوة"، أن الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة "الفاخورة"، أسفر عن سقوط 12 شهيدًا وما يزيد على 54 جريحًا حتى اللحظة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، لا سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.