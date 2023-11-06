أحمد موسى لجيش الاحتلال: حماس لن تنتنهي بقصف غزة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاومة ضد الاحتلال فكرة ولا يمكن قتلها، وغزة ليست حماس"، معقبا: "حماس تضرب في جيش الاحتلال حتى الآن وما زالت موجودة".

عندما تكون فلسطين دولة ذات سيادة لن يكون هناك حديث عن مقاومة

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية " صدى البلد" مساء اليوم: أن هناك سلطة فلسطينية موجودة والعالم أجمع يعرف ذلك، وعندما تكون فلسطين دولة ذات سيادة لن يكون هناك حديث عن مقاومة".

وتابع أحمد موسى: "الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية وليس حماس واتخاذها ذريعة لقتل الأطفال والنساء كما تفعل إسرائيل حاليا"، موضحا: " هناك تاريخ كبير من النضال الفلسطيني من أجل دولة وبلد، يقابله محاولات لحرمان الفلسطيني أن يكون له بلد أو دولة ولها حدود يدخل ويخرج منها".



وأردف أحمد موسى،: "حركة حماس لازالت موجودة ولم تنته كما زعمت إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية خاضت حربها الوحشية على قطاع غزة وقتل المدنيين بذريعة القضاء على حماس وهذا لم يحدث.



ومن جانبه, أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس وما حدث في 7 أكتوبر هي من مكنت إسرائيل من القصف والقتل والعدوان الغاشم على قطاع غزة، مشددًا على أن ما نشهده في قطاع غزة هي مجزرة إسرائيلية 1000% ولا يشكك به أحد، و “حماس” هي من مكنت ومنحت إسرائيل الفرصة من أجل هذه المجزرة.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرأي العام الإسرائيلي يهتز بوفاة سكان إسرائيل ولكن الرأي العام العربي وحركة حماس لا يتحرك لهم ساكنًا فيما يخص وفاة شعب غزة، موضحًا أن الدين لا يدعو للموت وليس هناك آية أو حديث يتضمن الدعوة للموت، منوهًا بأن الشريعة الإسلامية هو جهد بشري واستخلاص القواعد وواجب احترام هذا الجهد ولا يجب التسليم بها والاجتهاد حولها ورفضها شئ به حوار.

وأوضح هناك أكثر من 10000 فلسطيني تم قتلهم وهناك 4000 طفل وهناك أكثر من 20 ألف جريح ومصاب وهناك 60 مدرسة تم هدمها وتدميرها، كما أن إسرائيل أعلنت عن عدد قتلاها ولكنها غير دقيقة دائمًا.

وتابع :"نعيش في حرب غزة حالة إغماء ونعيق جماعي.. إسرائيل كاذبة طول الوقت"، موضحًا أن إسرائيل فصلت شمال غزة عن جنوب غزة، مشددًا على أن الدبابات الإسرائيلية شقت غزة ودخلت إلى شمال غزة، وذلك رغم ما يقال عن تدمير كتائب القسام آليات وقتل عدد كبير من الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل تسيطر على 17 كيلو من الساحل لغزة