عمرو أديب: حرب غزة لن تنته قريبًا والأسعار ستستمر في الارتفاع (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار ترتفع في مصر بلا توقف، والدولار كذلك وهذه الأمور تعتبر أعراضًا جانبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر، والتي ستزيد في ضوء ما يحدث في غزة.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية"إم بي سي مصر"، مساء اليوم الإثنين، أن ما يحدث في غزة مستمر، وأشد المتفائلين يرى أن الأمر سيستمر 4 أشهر على الأقل، والأمر بدوره يؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، وذلك أمر واضح أمام الجميع.

اللي بيحصل في غزة مستمر على الأقل 4 شهور:

وتابع عمرو أديب "ربنا معاكم حقيقي لأن الشيلة تقيلة عليكم، بس عشان نكون واقعيين اللي بيحصل في غزة مستمر على الأقل 4 شهور ده لو أنت متفائل".

وأوضح عمرو أديب، أنه بالتأكيد تجهز الحكومة لخطة ودراسة من أجل التعامل مع الوضع الحالي، "بس لو أنت عندك عنق زجاجة في حاجة قولنا كحكومة وبلغ الشعب، قول إحنا شايفين المنطقة دي فيها مشكلة بس استحملوا معانا، متسبنيش أقوم في يوم الصبح ألاقي عنق الزجاجة مش عارف اعدي منه".

وأردف عمرو أديب: "الشعب المصري شعب أصيل ويتحمل بقوة، وسيتحمل من أجل القضية الفلسطينية التي تعد قضية مصرية عربية هامة، "المصريين عندهم حالة جدعنة كبيرة اليومين دول، وهيستحملوا عشان خاطر الناس، هتلاقي من الكلام ده كتير دلوقتي".