الشرقية للدخان تكشف مفاجأة عن أسعار السجائر الجديدة (فيديو)

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني، إن أنه كان هناك سلسلة من التجاوزات الواضحة في العديد من الأمور المختلفة خلال الفترة الماضية منها أسعار السجائر وبيعها في سواق موازية.

السعر سيكون أقل من 31 جنيها للكيلوباترا

وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،مساء اليوم أن هناك اجتماع غدا للشركة لإقرار السعر النهائي لعلب السجائر، ومنها الكيلوباترا، والأسعار ستكون مفاجأة للمواطن، والسعر لن يكون 31 جنيها للكيلوباترا، كما يتردد ولكن أقل من ذلك.

وتابع رئيس شركة الشرقية للدخان، أن السجائر ستكون متوفرة بكميات كافية وتغطي الاستهلاك لكل المدخنين، لافتا إلى ان أسعار السجائر ستكون أقل بكثير من الأسعار الموجودة في السوق الموازية في الوقت الحالي.

وتابع: “الشركة تحاول أن تتواجد بقوة في أي مكان يحدث به أي تجاوزات، وكل الأجهزة الرقابية متواجدة، ويتم التواصل بشكل دوري، موجهًا الشكر للجهات الرقابية على العمل في الفترة الراهنة، ومازال البعض يحاول استغلال الموقف، ألا أن الفترة المقبلة السجائر ستكون متوفرة بشكل قوي”.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الضرائب على السجائر تتضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبغ فى السوق بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.

من جانبه قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوثا آخر.

وأضاف «جمعة»، أنه كلما زادت الضريبة، قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.