برنامج الأغذية العالمي: المواد الأساسية المتاحة في غزة تكفي 5 أيام فقط

قالت أمينة القريعي مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إن المواطنين في غزة يحتاجون إلى المساعدات للغاية، مطالبة بهدنة إنسانية لتقديم هذه المساعدات، لأن المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليا في غزة تكفي 5 أيام فقط.

الوضع في غزة يشهد تدهورا مستمرا

وأضافت خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء أن البرنامج كان يقدم الدعم من خلال 23 مخبزا في غزة، ولكن اليوم لم يعد هناك إلا مخبزا يعمل ومن خلاله يتم تقديم الدعم، وهذا يشير إلى أن الوضع هناك في تدهور مستمر.

وتابعت مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، أن تقديم المساعدات الغذائية يتم بناءً على تنسيق شديد جدا مع الهلال الأحمر في مصر والهلال الأحمر في فلسطين، وبالتالي، فإن المساعدات التي تعبر من معبر رفح يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني وتوزيعها، فهناك مساعدات غذائية جاهزة مثل المعلبات، ويتم تقديم أيضا مساعدات غذائية للأشخاص النازحين داخليا الذين يكون لديهم إمكانيات للطهي مثل المكرونة وأصناف الأكل المختلفة التي تحتاج إلى أدوات.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، ويوميا يسقط المئات قتلى من النساء والأطفال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا النزاع يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا العقد الماضي، هذا القتل في غزة لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.

وانتقد جوتيريش الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، والسماح لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.



وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا)، اليوم الاثنين، أن عدد موظفيها الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا".

وقال نائب الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل وآخرون ، في بيان مشترك :" ان عدد القتلى في صفوف موظفي وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في غزة ارتفع الى 88".

وأمس الأحد، صرّحت (اونروا)، بأنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها العاملين في قطاع غزة، نتيجة قطع إسرائيل الاتصالات والإنترنت والكهرباء.