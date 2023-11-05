الإقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض أنشطته عن شهر أكتوبر

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣.



فضُخَّت كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق وأكد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز الإقليمي استقبل خلال الشهر الماضي عدد ٦٨١ شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني والمطارات.



وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف شهادات مطابقة لعدد ١١١٨ عينة (٤٤٧٢ تحليلا) علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في شهر أكتوبر الماضي ٦٧٠ شهادة تسجيل أعلاف وإضافات أغلبها لمنتجات محلية عملا على توطين صناعة الأعلاف وإضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد. واعتمدت اللجنة العليا للمركز ٤٤٥ شهادة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو.

وكلف قطاع الإنتاج الحيواني المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٩٨ خط إنتاج جديد لمصانع أعلاف ووحدات إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى خامات ذات جودة عالية.



وتلقى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ٧ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الأعلاف لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.



واستلام المركز ٥٤٣ عينة خاصة بالأفراد والباحثين وشركات القطاع الخاص وتحليل أكثر من ١٨٥٥ تحليلا بشهادات تحليل معتمدة.



وأنهى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تدريب عدد ٢ متدرب من الطلبة وحديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣- ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب على المتدربين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم عملًا على تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.



وأضاف مدير الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز نظم مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة كما استضاف الاجتماع الأول لجمعية مركز البحوث الزراعية لأخلاقيات البحث العلمي والذي ترأسه الأستاذ الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذو الجودة المرتفعة في الدوريات والمجلات العلمية.