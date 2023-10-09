10 علامات تتصدر الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن الترتيب العام للمركبات الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، ووفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن علامة شيري الصينية تصدرت قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً خلال شهر سبتمبر الماضي.

شيري تتصدر

واحتلت علامة شيرى المركز الأول فى قائمة المركبات الأكثر ترخيصاً من حيث الترتيب العام بعدد مركبات مرخصة بلغ 978 مركبة.

وجاءت في المركز الثانى علامة شيفروليه بنحو 933 مركبة.

إم جي في المركز الخامس

وفى المركز الثالث جاءت هيونداى 900 مركبة، وفي المركز الرابع جاءت علامة سوزوكى بـ 824 مركبة، وفى المركز الخامس حلت إم جى بـ 739 مركبة.

أما علامة تويوتا 599 سيارة، وفي المركز السابع حلت علامة نيسان بـ 591 مركبة.

كيا في المركز الثامن

وبحسب تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، جاءت علامة كيا في المركز الثامن بقائمة الترتيب العام للمركبات الأكثر ترخيصاً في مصر بنحو 550 مركبة.

وحلت في المركز التاسع من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً علامة سكودا بنحو 546 مركبة.

مرسيدس في المركز العاشر

بينما احتلت المركز العاشر بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً علامة مرسيدس بنحو 536 مركبة.

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد كشفت في تقريرها الخاص بشهر سبتمبر الماضي عن عدد المركبات التي تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو".

عدد المركبات المرخصة في شهر سبتمبر

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، وأعلنته مؤسسة الأهرام، فإن عدد المركبات التي تم التأمين الإجبارى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 24545 مركبة.

انخفاض المبيعات الفعلية للسوق

وتؤكد البيانات التي كشفها التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن المبيعات الفعلية للسوق قد انخفضت خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي بنحو 2128 مركبة.

ووفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية خلال شهر سبتمبر موديل 2020 بلغ 1503مركبة، و2679 مركبة موديل ، 2021و6808مركبة موديل 2022، و9740مركبة موديل 2023، و3815 مركبة موديل 2024.