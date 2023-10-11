بيان عاجل من النقل لقائدي المركبات ومرتادي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

اعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان عاجل عن إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 1023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء 10 كباري علوية( 9كباري سيارات وكوبري للمشاه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

واشار البيان ان التحويله المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الاعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة ابوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والاجرة .

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال).

واليوم أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والذي يمتد في مسارموازى للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

جاء ذلك في لقاء وزير النقل مع السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة .

وبحث الوزير التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة ( وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية " إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم " ) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم.

واشار وزير النقل، الى ان هذ العقد يعتبر احد اهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل كما اشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية .

وأكد ان هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين المصري والفرنسي والرئيسيين المصري والفرنسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

وشهد الفريق مهندس وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بشان المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس بين الهيئة القومية للانفاق و إتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (ايجيس ريل - سيتك) بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن جانب الشركة الفرنسية محمد بن مسعود ممثلاً عن شركة إيجيس ريل ، وماتيو اوجيرو ممثلاً عن شركة سيتك.

أشار وزير النقل الى أن تمويل هذه المرحلة من الدراسات يأتى ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 مليون يورو ، إضافة إلى أن التعاون في هذه المرحلة يأتى فى إطار دعم ‏العلاقات ‏ بين البلدين التى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.