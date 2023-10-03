الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: نساهم في حل أزمات مصر بشكل عملي

أسامة الجوهري رئيس
أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس

قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز هو الذراع الفنية لرئيس الوزراء، تأسس عام 1991، وفي 2021 اختير ضمن أفضل 20 مركز دعم اتخاذ القرار على مستوى العالم.

وأضاف خلال حواره من مقر المركز مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز"، أن المركز لديه كادر بشري متميز، ولديه أفضل الباحثين على مستوى مصر، ولديه قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية".

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وتابع أن المركز لديه منصات تتواصل مع الناس ومركز استطلاع الرأي للتعرف على نبض الشارع بشكل شهري وسنوي، ونقوم بدراسات تتسم بأنها متوسطة المدى.

ولفت إلى أنه تم تدشين منصة تسمى "حوار" لعرض كافة القضايا التي تشغل الحكومة وصانع القرار، ونتلقى عليها كافة وجهات النظر المختلفة من الشعب، ويتجاوز عدد الزائرين فيها 5 ملايين زائر.

وأوضح أن المركز يتنبأ بالأزمات عبر إحصاء الأزمات المرشحة للتكرار، ووضع سيناريوهات مختلفة بالتنسيق مع المحافظة والوزارة المعنية، لحل هذه الأزمات وآليات حلها ووضع حلول سريعة لها واعتماد هذه السيناريوهات من مركز تنسيق دفاع الدولة، وستكون كل أزمات مصر تدار بشكل عملي.
 

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