الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يجتاز تجديد الاعتماد الدولي للعام 28 على التوالي

المعمل المركزي لمتبقيات
المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالي.

 

طرق التحليل

وقد تم اعتماد المعمل من خلال السادة الخبراء التابعين لهيئة الـ FINAS من فنلندا عبر منصة الإنترنت، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل.

وأشاد فريق التدقيق الدولي بطرق التحليل بالمعمل وتوكيد الجودة، وأوصى بتجديد الإعتماد حتى عام 2025.

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ويعتبر المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله، ويقدم خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي.

ويسهم المعمل في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، وزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية.

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