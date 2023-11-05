بدء فعاليات تدريب "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في قنا

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات الدورة التدريبة لبرامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تُنَظَّم بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والدكتور أحمد مختار، محاضر التدريب، وإيمان علي وعلاء الدين حسن عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندسة إيمان محمد علي المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد كمال منسق المحافظة.

وقال محافظ قنا، إن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة "، والذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، من خلال تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التي تستحقها عن جدارة.

وبيّن المحافظ، أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

وثمن المحافظ، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم الكثير من البرامج التدريبة المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كل المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.