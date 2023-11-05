محافظ أسوان: توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير إدارة فروع المنطقة الجنوبية لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة اللواء خالد عبد السميع، وذلك بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والعميد أحمد عز عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه بناء على التنسيق المسبق مع اللواء أكرم الحفناوى رئيس جهاز الخدمات العامة، أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة لتعزيز سبل التعاون لضخ المزيد من السلع المتنوعة خلال الفترة الحالية لتوفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة، فجار إيفاد الشاحنات والسيارات للمحافظة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية، وأيضاً فى أماكن ثابتة سيتم اختيارها، وعبر السيارات المتنقلة لزيادة المعروض من كافة السلع بأسعار مناسبة بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز السلع التى سيتم توفيرها بالمنافذ "السكر بسعر 22 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بسعر 15.95 جنيه للكيلو، والزيوت بأسعار تبدأ من 27 جنيهًا إلى 52 جنيهًا، وغيرها من السلع الأخرى كالعدس والفول والصلصلة والشاى للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بالشكل المطلوب.