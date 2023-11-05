البابا تواضروس يلتقى أعضاء هيئة الأوقاف القبطية

الكنائس فى أسبوع

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس الماضى، بأعضاء هيئة الأوقاف القبطية بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تخلل اللقاء مناقشة عدة موضوعات وعرض عدد من الملفات الخاصة بعمل الهيئة خلال الفترة الجارية، وكانت هذه الجلسة بعد ساعات من الاجتماع الذى جمع قداسته بلجنة الإشراف على «نجع حمادى»، والمكونة من: «الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، الذين قدموا تقريرًا شاملاً عن الخدمة فى الإيبارشية».

صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس بالكنيسة البطرسية

أقيمت الأربعاء الماضى، بالكنيسة البطرسية صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، الذى رحل منذ أيام بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مصر ليدفن فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون بناءً على وصيته.

ترأض قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات التجنيز وشاركه ٢٧ من أحبار الكنيسة، وبحضور وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، ورتل خورس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ألحان ومردات صلوات التجنيزن كما صليت أجزاء من الصلوات باللغة الفرنسية، صلاها الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام بألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا، والأب القمص بيشوى سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين فى باريس، والراهب القمص موسى الأنبا بيشوى.

الأنبا توما يشهد احتفالية الكاثوليك بـ«عيد جميع القديسين»

شهد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الخميس الماضى، الاحتفال بمناسبة عيد جميع القديسين، برعية العائلة المقدسة، بنجع مبارك.

استهل الاحتفال إقامة أمسية الروحية بمنح سر المعمودية لأحد أبناء الرعية، ثم قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم، ثم بدأ تطيب ذخائر القديس شربل والقديسة رفقة، وألقى المطران عظة روحية عن طرق الوصول للقداسة الأربعة وهى: صفاء النية، عدم الانقسام، الثقة بالله، بالإضافة إلى الطفولة الروحية، ذلك بمشاركة كل من الأب عمانوئيل محروس، راعى الكنيسة، راهبات قلب يسوع المصريات،، والشماس بطرس يوسف، والشماس أبانوب سمير.

الأسقفية بالمعادى تنظم «صلاة من أجل البلاد»

نظمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى، الجمعة الماضية، نهضة روحية تحت شعار «صلاة من أجل البلاد».

تخلل اللقاء إقامة بعض الفقرات الروحية ألقى خلالها القس أسامة فتحى راعى الكنيسة، كلمة أكد على احتياج الجميع إلى نهضة ومعونة من الله فى ظل الظروف الجارية، وأشار إلى الحاجة إلى الصلاة من أجل البلاد، حتى يعطى الله الحكمة والسلام، كما تحدث المرنم ناصف من الكتاب المقدس عن بولس وسيلا، مشيرًا إلى أنهم فى أحلك أيامهم فى سجن فيلبى كان رجائهم الوحيد هو الصلاة والتسبيح، وأقيمت صلوات من أجل السلام ووقف الحرب فى المنطقة العربية، مصليين من أجل تعميق العلاقة مع الله لكى ينتشر السلام فى العالم.

جائزة «صموئيل حبيب 2024» بالإنجيلية

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، للإعلان عن الفائز بجوائز «صموئيل حبيب» عام 2024، للتميز فى العمل الاجتماعى.

وعبر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية عن أهمية هذه الجائزة، قائلًا: «مستمرون فى استكمال رسالة الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، والتى ما زالت تؤثِّر فينا وفى الكثير من شركائنا فى المجتمع المصرى، وتقديرًا لهذه الرسالة، وتشجيعًا لاستمرارها، أنشأت الهيئة هذه الجائزة عام 2000».

تحتل هذه الجائزة مكانة هامة إذ ترتبط بالدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس ومدير عام الهيئة الإنجيلية، منذ تأسيس عام 1950، وحتى رحيله عام 1997، كما كان يشغل منصب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقد كرمته الدولة بمنح نوط الامتياز مرتين.