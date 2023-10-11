فوز مواطن من قنا بالمركز الثاني ببرنامج "قادرون باختلاف"

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، المواطن علي محمد مبارك المقيم بقرية الجبلاو، من ذوي الهمم، لحصوله على المركز الثاني بالمرحلة النهائية أثناء مشاركته ببرنامج العباقرة "قادرون باختلاف".

وأشار محافظ قنا، إلى استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم لأبنائها النابغين والمتوفقين علميا في شتى المجالات ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ورفع اسم مصر في كل المحافل العالمية، خصوصًا في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لمواهب الشباب بوصفهم فخر أبناء مصر العباقرة.

استقبال الشاكين

وفي سياق ذي صلة، واصل المحافظ اليوم الأربعاء، استقباله للمواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المثلي لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

وجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسي، وهو ما أسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.



