نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد أولى دورات وحدة تصنيع منتجات الألبان

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، يرافقه الدكتور أحمد يوسف، مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة للوجه القبلي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين فرع جامعة الأزهر بأسيوط والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك.

أولى الدورات التى تنظمها وحدة تصنيع منتجات الألبان والأغذية لطلاب كلية الصناعة والطاقة، قسم التصنيع الغذائي بالجامعة التكنولوجية بأسيوط، وذلك للتعرف على الجديد والأجهزة الخاصة بهذا الشأن، ويحاضر فى الدورة الدكتور خالد حمدي، المدرس بقسم الألبان بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط، والمشرف على وحدة تصنيع منتجات الألبان، والدكتور أحمد المسلمي، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط.

ورحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بطلاب الجامعة التكنولوجية بأسيوط، متمنيًا لهم دورة تدريبية ناجحة ومفيدة.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تشمل (المعاملات الحرارية الصحيحة للبن للحفاظ على قيمته الحيوية، تصنيع اللبن الزبادي العادي السادة Plain set Yoghurt، والزبادي العادي المزود بالطعوم المختلفة Flavored set Yoghurt، ومشروب اللبن الزبادي السادة Plain Stirred Yoghur، ومشروب اللبن الزبادي بالطعوم المختلفة Flavored Stirred Yoghurt).