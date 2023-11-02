الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ؟

الزراعة
الزراعة

 تسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على محورين من المحاصيل الزراعية من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على محورين رئيسيين:

التوسع الأفقي

ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وتنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة.

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 التوسع الرأسي

ويهدف إلى زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة.

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النتائج

نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 مجموعات محصولية، كما اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وضيقت الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول.
الفوائد

يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية العديد من الفوائد، منها:

توفير الغذاء للسكان.
زيادة الصادرات الزراعية.
تقليل الاعتماد على الاستيراد.

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الجريدة الورقية