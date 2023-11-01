بعد نقل 5 طالبات للمستشفى إثر "فوبيا التطعيم".. "تعليم الأقصر" يفتح تحقيقا بالمدرسة

أجرى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، زيارة إلى مستشفى الكرنك الدولي؛ وذلك عقب إصابة خمس طالبات على إثر تلقيهن التطعيمات بمدرستهن، وتوجه على الفور للاطمئنان على سلامة الطالبات بمستشفى الكرنك.

والتقى وكيل وزارة التعليم خلال زيارته الدكتور أحمد برعي مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والذي أفاد بأن الطالبات الخمسة بصحة جيدة، وقد تم إجراء الفحوصات الطبية لهن وتبين أنهن لا يعانين من أي عرض عضوي، والأمر نفسي تماماً نتيجة خوف زائد (فوبيا) من أخذ المصل، والذى حدث على إثر إشاعات سلبية تم تناقلتها داخل المدرسة.

وقد أفادت إدارة المستشفى أن الطالبات ليس لديهن ما يمنع من استكمال دراستهن بشكل طبيعي.

وعلى الفور أصدر خالد تعليماته بفتح تحقيق فوري داخل المدرسة لمعرفة مصدر الإشاعة ومحاسبته.

وأكد خالد بأنه لا تهاون مع أي فرد داخل المؤسسة التعليمية يشيع أخباراً كاذبة، وأنه لن يسمح بزعزعة أمن الطلاب داخل مدارسهم، أو المساس والعبث باستقرار المؤسسة التعليمية داخل المحافظة بوجه عام.