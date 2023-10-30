إصابة 7 أشخاص اثر انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى طريق الفيوم الصحراوى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث كما تم رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل فقد أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة أرض اللواء ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ فى منطقة أرض اللواء، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

كما أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي فى منطقة الصف، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمرور لمكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.