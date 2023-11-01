الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضم أعضاء المهن الطبية إلى عضوية صندوق المهن الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والعاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، والذي عقده الوزير، اليوم الأربعاء، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الصندوق في نطاق القانون لصرفها للمستحقين، بما يضمن دعم مقدمي الخدمات الصحية، كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي من صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.

تابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بمراجعة لائحة الموارد البشرية للصندوق، فضلًا عن مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجة إلى ذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق وتعظيم الاستفادة منه وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة لموارد الصندوق والعمل على تعظيم تلك الموارد وتنميتها.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة باعتماد قواعد استثمار أموال الصندوق، لافتاً إلى تأكيد الوزير على التنسيق التام بين الصندوق ووزارة المالية فيما يخص الشؤون المالية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، فضلًا عن تخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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