إنطلاق مبادرة وطن يجمعنا في المنيا بزيارة لمرصد الأزهر الشريف

انطلق وفد مبادرة وطن يجمعنا بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، لزيارة مرصد الأزهر الشريف اليوم الأحد، كأول مرحلة للمبادرة ، بحضور 100 شاب وفتاة من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، والمشاركة بالمبادرة وعددها ٤٤ قرية بجميع مراكز المحافظة.

وانطلقت رحلة وطن يجمعنا من مديرية الشباب والرياضة ، للوصول إلى مكان الإقامة بفندق دار الهيئة الهندسية بالقاهرة ، ليتم زيارة مرصد الأزهر الشريف غدا الإثنين ٢٣ اكتوبر ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف ومصاحبة الوفد الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني .