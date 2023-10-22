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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق مبادرة وطن يجمعنا في المنيا بزيارة لمرصد الأزهر الشريف

مبادرة وطن يجمعنا
مبادرة وطن يجمعنا

انطلق وفد مبادرة وطن يجمعنا بمديرية الشباب والرياضة  بمحافظة المنيا، لزيارة مرصد الأزهر الشريف اليوم الأحد، كأول مرحلة للمبادرة ، بحضور 100 شاب وفتاة من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، والمشاركة بالمبادرة وعددها ٤٤ قرية بجميع مراكز المحافظة.

 وانطلقت رحلة وطن يجمعنا من مديرية الشباب والرياضة ، للوصول إلى مكان الإقامة بفندق دار الهيئة الهندسية بالقاهرة ، ليتم زيارة مرصد الأزهر الشريف غدا الإثنين ٢٣ اكتوبر ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف ومصاحبة الوفد الدكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني .

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