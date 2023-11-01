محافظ جنوب سيناء يستعرض الخدمات التعليمية بالمدن

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخدمات التعليمية المقدمة لأهالي المحافظة الوديان والتجمعات البدوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدن المحافظة وتجمعاتها البدوية ووديانها.

جاء ذلك خلال العرض المشترك لمحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس كمال موسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الخدمة التعليمية داخل التجمعات البدوية بالوديان واستكمال السلم التعليمي حتى المرحلة الإعدادية.

ووجه المحافظ، بإنشاء استراحات المعلمين داخل المدارس للحفاظ على عملية تعليمية مستقرة على أن تشمل جميع وديان المدن بالمحافظة.

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