"موسكو" تدين هجوم مستشفى المعمداني في غزة وتطالب مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل

أعربت روسيا عن صدمتها الشديدة جراء تدمير المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة خلال هجوم صاروخي، والذي اسفر عن قتل ما لا يقلعن 500 شخص وأصيب أكثر من 1000 آخرين. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من المرضى والمدنيين في المستشفى، والعديد منهممن النساء والأطفال، الذين كانوا يحتمون بالمبنى.



كما أعربت موسكو عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا ولشعب وحكومة فلسطين.



وحثت وزارة الخارجية الروسية مرة أخرى الأطراف المتصارعة على وقف تصعيد الأعمال العدائية دون تأخير واحترام القانون الإنسانيالدولي، وتؤكد من جديد موقف روسيا المبدئي بشأن عدم مقبولية العنف ضد المدنيين وضرب المرافق الطبية أو أي مرافق أخرى للبنية التحتيةالمدنية.



وشددت الخارجية الروسية على أنه من الضروري توحيد الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية من أجلتقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لسكان غزة، بما في ذلك توصيل المواد الغذائية والأدوية والوقود، لإجلاء كل من يريد المغادرة، و لمنعالكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق.

وأشارت إلى أن محاولات تسييس هذه القضية غير مقبولة وغير مسؤولة، وقالت أن مناقشة المبادرات ذات الصلة في مجلس الأمن التابعللأمم المتحدة يجب أن تأخذ في الاعتبار قبل كل شيء مصالح الأشخاص المتضررين من النزاع.



ووجهت وزارة الخارجية الروسية نداء للمواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.