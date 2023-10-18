محافظ الغرببة يتفقد منافذ بيع السلع بطنطا وقطور

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ، الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء بمركز طنطا وقطور، واطمئن على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول الضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

والتقى رحمي، خلال جولته بزفتي والسنطة، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق وجودتها مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.