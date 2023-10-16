يوم دموي بــ 6 أكتوبر.. انفجار أسطوانة حديدية وحادث انقلاب سيارة

شهدت منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة صباح اليوم حادثين فقد لقي عاملان مصرعهما، وأصيب آخر، في انفجار أسطوانة حديدية داخل مخزن خردة في قسم أكتوبر ثان، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل مخزن خردة، ووفاة عاملين وإصابة آخر.

وعلى الفور مدير المباحث الجنائية بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين مصرع عاملين وإصابة آخر بإصابات خطرة.

وبمناقشة المصاب، أفاد أنه حال تواجده في المخزن مع المتوفين قاموا بالطرق على أسطوانه حديدية نتج عنها انفجارها ووفاتهما.

وبمعاينة المخزن وجد آثار لمادة تشبه البارود على الحائط، ويرجح أنها ناتج من مخلفات حرب، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

15 مصاب فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وفى حادث بذات التوقيت فقد أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارمدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل يقودها سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 15 شخصا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة مستقليها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.