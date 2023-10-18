تنفيذ صفقة على أسهم "فوري" بـ903.9 مليون جنيه

شهدت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وقالت البورصة، في بيان، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 161.408 مليون سهم بقيمة 903.887 مليون جنيه.

أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر الأولى

يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سجلت صافي ربح بلغ 324.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 98.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر الأولى من 2023 نحو 283.06 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 52.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.