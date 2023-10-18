السفير الفلسطيني بالقاهرة يُطالب بإنهاء الاحتلال على دولة فلسطين

طالب السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه الاحتلال ودعم قيام سيادة فلسطينية كاملة على أرضها.

وقال إن المجتمع الدولي يمر باوهن حالاته فمجلس الأمن ضعيف وفشل في تبني مشروع قرار بوقف العنوان، حتى أن أمريكا رفضت خروج بيان وصف حالة عما يجري على أرض الواقع في فلسطين.



وأكد أن أمريكا منحازة بشكل سافر للجانب الإسرائيلي ويقدمون كل الدعم المادي والعسكري لجيش الاحتلال والطيران الحربي الأمريكي يشارك في قصف عزة بل أن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني أطلقه طيار أمريكي من طائرة أمريكية.

وعلق: يكذبون ويقولون ان المقاومة هي من ضربت المستشفى ولكن بلا شك هذه أكاذيب فقوة الضربة وألسنة اللهب تثبت الاحتلال هو من وجه هذا القصف.

وشدد أن إسرائيل دولة مارقة لا تنفذ الاتفاقيات الدولية ومنها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واختتم: نتمسك بحقنا في الدفاع عن النفس وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ومهما حاولت إسرائيل ولا توجد دولة محتلة في التاريخ تستطيع أن تصفي شعب بالكامل.

نفتخر بتضامن الشعب المصري حكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية، ويكفينا ما تقومون به من أجل حقنا وننخرط مع مصر في شراكة استراتيجية في كافة المجالات.