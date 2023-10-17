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البرغوثي: مجزرة المعمداني جريمة غير مسبوقة لم يرتكبها النازيون أو مجرمو الحروب مئات الجثث.. مشاهد مروعة من قصف مستشفى المعمداني بغزة (فيديو)
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبو الغيط يصف مرتكبي مجزرة مستشفى فلسطين بـ "عقل من جهنم"

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى الأهلي العربي في وسط قطاع غزة ، وذلك في تحدي لكل المواثيق والحقوق الإنسانية  وضاربه بالقوانين الدولية  عرض الحائط، مما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 500 شهيد وأكثر من 600 إصابة.

وعن هذه المجزرة، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط:" أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟؟"

وأضاف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس  قائلا: "إن آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

وأعلن الرئيس محمود عباس انسحابه من القمة الرباعية التي كان من المزمع عقدها غدا الأربعاء مع الرئيس الأميركي بايدن ، ليعود إلى رام الله، بعد ارتكاب هذه المجزرة.

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