مشاهدة مباراة الأهلى واتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى بث مباشر .. يلا شوت ، موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري ، ووتنطلق مباراة النادي الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي، غدا الجمعة 15 سبتمبر فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد ، فى مدينة الطائف السعودي

القناة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

تذيع شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة باعتبارها الناقل الحصري للبطولات القارية

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للتتويج ببطولة السوبر الأفريقي، لتحقيق لقب جديد يضاف لانجازات الفريق.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية والنواحي التكتيكية وتحقيق اللقب من أجل البداية القوية للموسم الجديد.

وأكد كولر على ضرورة التسجيل مبكرا وحسم اللقاء وعدم السماح للخصم بتمثيل خطورة على مرمى الحارس وخط الدفاع.

وفي المقابل يسعي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة مدربه عبد الحق بن شيخة لتحقيق لقب السوبر على حساب النادي الأهلي.

وطالب شيخة اللاعبين من ضرورة غلق المساحات وتضيق الخطوط واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل.

وحذر شيخة من خطورة مهاجمي النادي الأهلي وقدرتهم على استغلال المساحات والتسجيل من أنصاف الفرص المتاحة.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بث مباشر

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري

حكام مباراة الأهلي واتحاد العاصة

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة الأهلي واتحاد العاصمة كلا من: بيار جيسلان أتشو من الجابون، والذي سيعاونه كلًا من بوريس ديتسوجو وكارين أتيزامبونج مساعدان أول وثان، ستكون ماريا ريفيت حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعدها عادل زوراق

مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، أمس الخميس وشهد المران فقرة بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، كما عقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة

