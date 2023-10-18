مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وتتعمد قوات الاحتلال التضييق على المصلين، وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء الانفجار الهائل الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى في غزة ووصفته بأنه عمل إجرامي.

وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية-: "بطبيعة الحال، نحن نعتبر مثل هذا الهجوم المميت جريمة.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بتقديم أدلة على عدم تورط إسرائيل في الهجوم على مستشفى غزة.

وأضافت: "يتعين على إسرائيل ألا تعلق فقط في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تقدم الأدلة.

كما دعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى تقديم صور الأقمار الصناعية التي من شأنها أن تساعد في توضيح الوضع وتحديد هوية مرتكب الهجوم المميت.

وذكرت وسائل إعلام عربية في وقت سابق أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات قوية على الأحياء الوسطى في مدينة غزة الليلة الماضية، حيث أصابت بعض الصواريخ المستشفى الأهلي هناك.