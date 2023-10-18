وقف تنفيذ محاولتيِّ تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثان مدينة الاسماعيليه

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ عدد ٢ صبة خرسانية، الأولى لأعمدة دور أول علوي بدون ترخيص، بأرض المعلمين خلف المدرسة الزخرفية حي العبور.

والثانية لدور سابع علوي بدون ترخيص، بشارع أبوالخير منطقة حي السلام.

وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وذالك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية