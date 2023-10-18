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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زاخاروفا: الهجوم على مستشفى غزة عمل إجرامي

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء الانفجار الهائل الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى في غزة ووصفته بأنه عمل إجرامي.

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وقالت زاخاروفا -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية-: "بطبيعة الحال، نحن نعتبر مثل هذا الهجوم المميت جريمة".

 

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بتقديم أدلة على عدم تورط إسرائيل في الهجوم على مستشفى غزة. 

 

وأضافت: "يتعين على إسرائيل ألا تعلق فقط في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تقدم الأدلة".

 

كما دعت زاخاروفا الولايات المتحدة إلى تقديم صور الأقمار الصناعية التي من شأنها أن تساعد في توضيح الوضع وتحديد هوية مرتكب الهجوم المميت.

 

وذكرت وسائل إعلام عربية في وقت سابق أن الطيران الإسرائيلي شن غارات قوية عدة على الأحياء الوسطى في مدينة غزة الليلة الماضية، حيث أصابت بعض الصواريخ المستشفى الأهلي هناك. 

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