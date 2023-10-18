جامعة طنطا تناشد طلاب كلية الطب للتبرع بالدم لأشقاءنا الفلسطنيين

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، سير الدراسة بكلية الطب، برفقة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتابع انتظام سير الدراسة وعدم وجود اي مشكلات تواجه الطلاب.

وأجرى الدكتور محمود ذكي، حوارا مفتوحا مع الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد موجها بأهمية المشاركة الفعالة والحقيقية في الانشطة الطلابية والمبادرات الوطنية والانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بموقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.



وأكد ذكي خلال اللقاء على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.