طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين غدًا

يقف طلاب المدارس، غدًا الخميس، دقيقة حداد على أرواح شهداء شعب فلسطين في جميع أنحاء الجمهورية.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بوقوف طلاب المدارس، غدا الخميس، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من شعب فلسطين الشقيق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن وقوف دقيقة حداد يكون خلال طابور الصباح غدا الخميس بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية وشعب فلسطين التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق شعب فلسطين على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

ارتفاع شهداء فلسطين

أكدت وزارة صحة فلسطين فى غزة، الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لليوم الثانى عشر على التوالى إلى 3478 شهيدا و12065 إصابة بجراح مختلفة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح من شعب فلسطين فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء أمس على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء شعب فلسطين الشقيق.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من شعب فلسطين في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من شعب فلسطين الشقيق.