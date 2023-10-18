فنانو مصريدعمون أبطال فلسطين وشهدائنا القدس لنا

أعلن مجموعة من الفنانين المصريين دعمهم القضية الفلسطينية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بعد إثر العدوان الإسرائيلى عليهم الذى تسبب فى وفاة آلاف الفلسطينيين العزل جراء القصف الإسرائيلى المستمر واستهداف الأطفال منذ السبت 7 أكتوبر الجارى فى قطاع غزة والضفة الغربية بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». حرص عدد من الفنانين على دعم القضية الفلسطينية.

حرص الفنان محمد هنيدى، على دعم الشعب الفلسطينى، حيث كتب عبر موقع «فيسبوك»: قائلًا «ربنا يحميكم وينصركم.. وما زال فى القصة بقية.. فلسطين عربية».

وكتب أيضًا الحرب الإعلامية والتضامن وأنك تشير وتنشر كل ما يحدث فى أهالى غزة.. لا يقل أهمية عن أى نضال حقيقى.. العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له.. أكتر حاجة بيخاف منها العدو.. أنه يظهر على حقيقته أمام العالم.. لذلك اللايك والشير اللى ممكن تسهتزئ بيهم مهمين جدًا جدًا جدًا.. الكلمة مهمة جدا جدًا.. فى كل مكان فى صفحاتهم التى يزيفون بها الحقيقة.. ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللى بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!

وكذلك نشر آخر بوست منذ أيام قليلة قائلًا من ايام كدة طلع الرئيس الامريكى يقول إن الفلسطينين قتلوا ٤٠ طفلًا رضيعًا وأنا شوفت الصور.. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدًا من الإعلام الغربى نشروا التراجع.

نفس القصة ادخل أى جريدة أو قناة أمريكية أو اوروبية هتلاقى كلام عن وحشية الفلسطينين وإزاى الجانب التانى ضحايا ليهم.

مش هتلاقى كلمة عن اللى بيحصل فى فلسطين تجاهل تام مع سيطرة مطلقة للإعلام الصهيونى على الإعلام العالمى وحتى منصات التواصل الاجتماعى اللى بتحذف وتقلل محتوى أى بوست بيقول الحقيقة بس.

اتكلموا ومتيأسوش العقاب الجماعى والمجازر التى تحدث هناك ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم ترجموا كلامكم بكل اللغات وانشروه فى كل مكان.

وكذلك الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» قائلة «اللهم احفظ الأطفال الأبرياء فى الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع.. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا فى فلسطين يا أرحم الراحمين».

أما الفنانة إيمى سمير غانم، فكتبت «يارب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوى يا عزيز يا رب العالمين، اللهم آمين».

وحرص الفنان كريم عبدالعزيز أيضا على دعم الشعب الفلسطينى من خلال «تويتة» عبر صفحته الخاصة على موقع «إكس» قال فيها «ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال».

وأيضا الفنان أحمد السعدنى، الذى كتب قائلًا «كلنا كنا فاكرين القضية ماتت لكن أتضح إن لسه فيك نخوة يا عربى قلوبنا مع فلسطين وشعبها».

وانضم اليهم الفنان تامر حسنى الذى كتب عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قائلًا «اللهم أنصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم فى أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك».

وكذلك الفنانة شيريهان التى شاركت أيضًا فى دعم القضية الفلسطينية عبر «تويتر» قائلة «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوق الشعب الفلسطيني».

وهناك أيضا الفنان أحمد مكى الذى دعم فلسطين عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قائلًا «اللهم انصر اخواننا فى فلسطين.. واحفظ شعبها.. آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم».

ودعم الفنان خالد النبوى القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973.

وكتب خالد النبوى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى Facebook: «من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل».

وأضاف خالد النبوى: «لأن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطينى عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب فى مصلحة العدو».