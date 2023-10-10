نشرة أخبار التوك شو.. مبادرة خفض الأسعار وقصف غزة (فيديو)

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الحالي للحكومة هو تخفيض أسعار السلع في الأسواق ثم تثبيتها.



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الحكومة تكشف الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بأهمية الدفاع عن أرضهم بأية وسيلة ، قائلًا: «دافعوا عن أرضكم المحتلة مثلما فعلت مصر أمام الاحتلال الإسرائيلي 1973».

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أحمد موسى للفلسطينيين: دافعوا عن أرضكم حتى تحريرها (فيديو)



علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء والذي أعلن فيه تفاصيل مبادرة مواجهة ارتفاع أسعار السلع وإعلان خفض أسعار السلع الأساسية.

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الحكومة تعلن موعد انخفاض أسعار السلع (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تشعر بالخوف والتوتر بسبب قصف الأبرياء في غزة، موضحةً: "دفعنا ثمن ما حدث في الأيام الماضية بعد طوفان الأقصى، وكل الدول العربية دفعت الثمن".

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بسمة وهبة تطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية.. صور الشهداء توجع القلب

علق الإعلامي نشأت الديهي، على ضبط 8 أشخاص يقومون بتزوير توكيلات التأييد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

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نشأت الديهي مهاجما أحمد الطنطاوي: تزوير التوكيلات فضيحة أخلاقية (فيديو)



أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن تزوير توكيل لمرشح رئاسي محتمل بالشهر العقاري، جناية عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاها 15 عاما، لأنها تزوير فى أوراق رسيمة.

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عميد حقوق المنيا يكشف عقوبة تزوير التوكيلات.. المرشح الرئاسي مشارك بالجريمة (فيديو)



كف زاهي حواس عالم المصريات، أسرارا جديدة عن الهرم الأكبر وتفاصيل الأهرامات وما داخلها، مشيرا إلى أن العمل يتم في هذا الأمر على قدم وساق بأحدث الوسائل الممكنة.

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زاهي حواس يكشف حقيقة وجود القارة المفقودة تحت أبوالهول (فيديو)



علقت الإعلامية لميس الحديدي على دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل حرب على قطاع غزة بدعوة السكان لمغادرة قطاع غزة.

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لميس الحديدي تعلق على دعوات إسرائيل لسكان غزة بالاحتشاد على الحدود المصرية.. فيديو



قال النائب البرلماني ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، إن الدكتور عبد السند يمامة حصل على تزكية 27 نائبا برلمانيا وبالتالي فهو يدخل السباق كمرشح رئاسي وليس كمرشح محتمل وخلفه حزب عريق مثل حزب الوفد.

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الهضيبي" يكشف أهم ملامح برنامج عبدالسند يمامة الرئاسي (فيديو)

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15% إلى 25%.

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التموين: التضخم سينخفض في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)



كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نظرة الإسلام لمن يقوم بتزوير الأوراق الرسمية مثل تزوير توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة.

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أحمد كريمة: تزوير الأوراق الرسمية مقترن بعبادة الأوثان (فيديو)

