زاهي حواس يكشف حقيقة وجود القارة المفقودة تحت أبوالهول (فيديو)

كف زاهي حواس عالم المصريات، أسرارا جديدة عن الهرم الأكبر وتفاصيل الأهرامات وما داخلها، مشيرا إلى أن العمل يتم في هذا الأمر على قدم وساق بأحدث الوسائل الممكنة.

حجرة الدفن الخاصة بخوفو داخل الهرم الأكبر

وأضاف زاهي حواس، في كلمة له خلال احتفالية وزارة الصحة المصرية بمناسبة تتويج مصر كأول دولة تنجح في القضاء علي فيروس سي، أنه لاتزال حجرة الدفن الخاصة بخوفو داخل الهرم الأكبر، متابعا أن هناك فريقا آخر يعمل وفريق من اليابان وثالث من فرنسا لكشف أسرار الهرم.



وتابع زاهي حواس عالم المصريات، أن العمال الذين بنوا الأهرامات كل فرد منهم له حجرة بداخله، لافتا إلى أن هناك من يردد أن تحت أبوالهول توجد القارة المفقودة، لكن نجحنا في الوصول إلى 3 أنفاق تحت أبوالهول ولم بتم العثور على شيء