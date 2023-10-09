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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة تطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية.. صور الشهداء توجع القلب

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تشعر بالخوف والتوتر بسبب قصف الأبرياء في غزة، موضحةً: "دفعنا ثمن ما حدث في الأيام الماضية بعد طوفان الأقصى، وكل الدول العربية دفعت الثمن". 

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "منذ عام 1948 نفقد أعدادا لا حصر لها من الفلسطينيين بسبب اعتداءات جيش الاحتلال، ويجب إيجاد حل لما يحدث، وهناك بعض التحليلات تقول إن إسرائيل لن تستطيع إبادة غزة بسبب وجود مئات الأسرى الإسرائيليين". 

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وتابعت: "صور الشهداء الفلسطينيين بتوجع قلبي، وما يحدث حذر منه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، فالرئيس لديه رؤية استباقية للأحداث، فقد حذر من الغليان الذي ينتج عنه رد فعل وطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك لإيجاد حل للقضية، والرئيس السيسي طالب بوجود حل عادل للقضية وأتمنى أن تنتهي مشاهد وجع قلب أم الشهيد وأخت الشهيد وبنت الشهيد".

وناشدت المجتمع الدولي والدول العربية التحرك لدعم الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على عزة، مشددةً على أن المجتمع الدولي يجب عليه مساندة حق الشعب الفلسطيني.

 وأضافت: "فين حقوق الإنسان؟! أنا مش بلاقيها.. أين البرلمان الأوروبي؟! أين المنظمات الدولية؟!". وتابعت الإعلامية: "لماذا كل هذا الخرس والصمت؟! لماذا لا يتكلم العالم؟! هناك سؤال يطرح نفسه، متى يعيش الشعب الفلسطيني حياة مستقرة وهادئة، هناك قصف وفقد لأجيال وراء أجيال منذ عام 1948، والقادم يخوّف وأدعو لإخوتنا في فلسطين أن يفرج الله كربهم وكل التضامن مع الشعب الفلسطيني وكل التحية له". 

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ يوم السبت الماضي. 

وقالت الوزارة في بيان لها صدرر منذ قليل، ارتقاء 704 شهداء ونحو 3900 مصاب بسبب عداون الاحتلال المستمر منذ 3 أيام. 

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاث أيام، رداً على عملية “طوفان الأقصى” الذي شنه الجناح العسكري لحركة حماس، والذي أسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.

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