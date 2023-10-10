الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد كريمة: تزوير الأوراق الرسمية مقترن بعبادة الأوثان (فيديو)

لدكتور أحمد كريمة
لدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نظرة الإسلام لمن يقوم بتزوير الأوراق الرسمية مثل تزوير توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة.

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وقال احمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية” مساء اليوم ، :" إن قرأت القرآن الكريم كله لن تجد جريمة مقترنة بجريمة الأوثان  إلا التزوير".

جريمة التزوير مقترنة بعبادة الأوثان 

وأضاف أحمد كريمة :"عندما نحلل آيات القرآن  الكريم نجد أن جريمة التزوير مقترنة بعبادة الأوثان فعبادة الأوثان رجس واقترن بها القول الزور والتزوير"

ولفت أحمد كريمة :" النبي محمد تحدث عن الكبائر ومنها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وكرر قول الزور أكثر من مرة ".

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