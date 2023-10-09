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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي مهاجما أحمد الطنطاوي: تزوير التوكيلات فضيحة أخلاقية (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على ضبط 8 أشخاص يقومون بتزوير توكيلات التأييد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة “تن” مساء اليوم :"نحن امام فضحية مكتملة الأركان وهي فضيحة أخلاقية".

أحمد الطنطاوي وحملته الانتخابية قاموا بعملية تزوير في أوراق رسمية

وأضاف نشأت الديهي:"  أحمد الطنطاوي وحملته الانتخابية قاموا بعملية تزوير في أوراق رسمية وتم ضبط 8 من أعضاء حملته وهم يقومون بتزوير في محررات رسمية وتزوير أوراق التوكيلات للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأردف:"  أعضاء حملة الطنطاوي اتفقوا مع مطبعة لطباعة نماذج التوكيلات ويستخدمونها على أنها تزكيات للمرشح أحمد الطنطاوي"، معقبا: "اللي عايز يروح يعمل توكيل لأحمد الطنطاوي يروح يعمل لكن لا يصح أن يقوم بتزوير التوكيلات".

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