الحكومة تعلن موعد انخفاض أسعار السلع (فيديو)

علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء والذي أعلن فيه تفاصيل مبادرة مواجهة ارتفاع أسعار السلع وإعلان خفض أسعار السلع الأساسية.

وأضاف “الخشن” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم: "نبشر المواطنين بأن خفض الأسعار يبدأ من يوم السبت المقبل".

انخفاض أسعار السلع يبدأ من 15 لـ 25 %

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "انخفاض أسعار السلع يبدأ من 15 لـ 25 % في سلع مثل الفول والعدس ومنتجات الألبان والسكر والزيت والدواجن الحية والبيض"، مردفا: "تم التوجيه بأن الحد الأقصى لتخفيض كل سلعة يتم كتابته على كل عبوة المنتج ".