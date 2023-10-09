الحكومة تكشف الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع (فيديو)

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الحالي للحكومة هو تخفيض أسعار السلع في الأسواق ثم تثبيتها.

الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع هو الاستدامة

وأضاف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الهدف من مبادرة خفض أسعار السلع هو الاستدامة"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على احتواء التضخم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على احتواء التضخم، موضحا أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لمبادرة خفض أسعار السلع للتأكد من أن المسار في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.

وتابع أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور، مضيفا: "الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار".

