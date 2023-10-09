"الهضيبي" يكشف أهم ملامح برنامج عبدالسند يمامة الرئاسي (فيديو)

قال النائب البرلماني ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، إن الدكتور عبد السند يمامة حصل على تزكية 27 نائبا برلمانيا وبالتالي فهو يدخل السباق كمرشح رئاسي وليس كمرشح محتمل وخلفه حزب عريق مثل حزب الوفد.

وأوضح الهضيبي في مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر “إي تي سي”، أن أبرز ملامح برنامج الدكتور عبدالسند يمامة الرئاسي ستكون في التعليم والاقتصاد والسياسة، وعلاج مشكلة التضخم وحل مشكلة سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصري وحل مشكلة إدماج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي ومشكلة الأزمات الاقتصادية المختلفة.

حزب الوفد يملك مقرات في كل المحافظات والقرى والمراكز

وأضاف أن لدى حزب الوفد مقرات في كل محافظة وفي كل القرى والمراكز ولدينا مقرات في كل مكان في مصر فضلا عن قاعدة شعبية عريضة، موضحا أن الحزب هو حزب الأمة وحزب الشعب ومن أقدم الأحزاب التي لديها شعبية كبيرة.