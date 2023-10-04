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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Blue Beetle يتخطى 127 مليون دولار منذ طرحه

فيلم Blue Beetle
فيلم Blue Beetle

ارتفعت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد  Blue Beetle، بـ حوالى 5 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 127 مليونًا و 339 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

 فيلم Blue Beetle 

إيرادات فيلم Blue Beetle 

وانقسمت إيرادات العمل بين 71 مليونًا و 39 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و56 مليونًا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

أحداث فيلم Blue Beetle 

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أو Blue Beetle، العمل مستوحى من إحدى شخصيات شركة DC.

 

أبطال فيلم Blue Beetle

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.

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