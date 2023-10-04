عاجل
غادة نجيب.. التاريخ الأسود للناشطة المصرية وزوجها هشام عبد الله
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"راحة".. هلا رشدي تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع محمود صيام

هلا رشدي
هلا رشدي

طرحت المطربة هلا رشدي أغنية جديدة بعنوان "راحة" وشاركها الغناء جيتاريست محمود صيام، عبر موقع الفيديوهات الشهير"، ومواقع التواصل الاجتماعي.

هلا رشدي

 يعد هذا العمل أول تعاون بين هلا رشدي وجيتاريست محمود صيام، ونالت الأغنية تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هلا رشدي

أعمال هلا رشدي:

 من ناحية أخري شاركت الفنانة هلا رشدي في مسلسل "مكتوب عليا" في موسم رمضان 2022 مع الفنان أكرم حسني وتجسد هلا شخصية جيجي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آيتن عامر، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، محمد طعيمة، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، فيدرا، تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي.

هلا رشدي

تدور أحداث المسلسل حول شخصية جلال ويمر بالكثير من المواقف الكوميدية، وتحدث مقابلة تغير حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبًا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

txt

فيلم دولارات دولارات.. حصيلة إيراداته في آخر ليلة عرض

txt

هبوط إيرادات فيلم بيت الروبي بشباك التذاكر مساء أمس

txt

بهاء سلطان برفقة تامر حسين في أغنية "دادينا"

txt

بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

txt

نبيلة عبيد تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

txt

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

txt

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

txt

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

txt

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

txt

فيلم دولارات دولارات.. حصيلة إيراداته في آخر ليلة عرض

txt

هبوط إيرادات فيلم بيت الروبي بشباك التذاكر مساء أمس

txt

بهاء سلطان برفقة تامر حسين في أغنية "دادينا"

txt

بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

txt

نبيلة عبيد تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

txt

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

txt

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

txt

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

txt

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

txt

فيلم دولارات دولارات.. حصيلة إيراداته في آخر ليلة عرض

txt

هبوط إيرادات فيلم بيت الروبي بشباك التذاكر مساء أمس

txt

بهاء سلطان برفقة تامر حسين في أغنية "دادينا"

txt

بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

txt

نبيلة عبيد تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

txt

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

txt

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

txt

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم

txt

فيلم وش في وش.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

مواد متعلقة

فيلم دولارات دولارات.. حصيلة إيراداته في آخر ليلة عرض

هبوط إيرادات فيلم بيت الروبي بشباك التذاكر مساء أمس

بهاء سلطان برفقة تامر حسين في أغنية "دادينا"

بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

نبيلة عبيد تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" قبل بدء التصوير

إلهام شاهين تعلق علي ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي: مالوش منافس وواثقين فى نجاحه

العرض الخاص لفيلم حسن المصري.. اليوم
الجريدة الورقية