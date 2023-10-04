"راحة".. هلا رشدي تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع محمود صيام

طرحت المطربة هلا رشدي أغنية جديدة بعنوان "راحة" وشاركها الغناء جيتاريست محمود صيام، عبر موقع الفيديوهات الشهير"، ومواقع التواصل الاجتماعي.

هلا رشدي

يعد هذا العمل أول تعاون بين هلا رشدي وجيتاريست محمود صيام، ونالت الأغنية تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هلا رشدي

أعمال هلا رشدي:

من ناحية أخري شاركت الفنانة هلا رشدي في مسلسل "مكتوب عليا" في موسم رمضان 2022 مع الفنان أكرم حسني وتجسد هلا شخصية جيجي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آيتن عامر، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، محمد طعيمة، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، فيدرا، تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي.

هلا رشدي

تدور أحداث المسلسل حول شخصية جلال ويمر بالكثير من المواقف الكوميدية، وتحدث مقابلة تغير حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبًا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.